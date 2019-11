Saint-Gobain quer comprar Continental Building por 37 dólares por ação

A empresa francesa Cie de Saint-Gobain, presidente em todo o mercado do vidro, está em negociações com a norte-americana Continental Buiding, que fabrica paredes de gesso cartonado, no sentido de a comprar por 37 dólares por ação, avançou a agência Bloomberg citando fontes próximas das conversações.

A Saint-Gobain poderá anunciar um acordo muito em breve, segundo as mesmas fontes.

A Continental Building disparou, já perto do final da sessão em Wall Street, quando a notícia foi avançada. Terminou a somar 11,61% para 35,75 dólares, depois de chegar a escalar mais de 13%.

Com o valor de fecho, a empresa sediada em Herndon (Virgina) ficou com uma capitalização bolsista de cerca de 1,2 mil milhões de dólares. Na negociação fora do horário regular segue a ganhar 1,76% para 36,38 dólares.



A Saint-Gobain estará a reagir na sessão bolsista de quarta-feira, uma vez que os mercados europeus já estavam encerrados quando esta informação foi veiculada.