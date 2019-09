As fabricantes automóveis estão a lançar novos modelos elétricos de gama alta, com design atrativo e mais arrojado.

Já não é novidade os elétricos centrarem as atenções dos últimos salões automóveis, mas no Frankfurt Motor Show há uma nova tendência. As construtoras estão a apostar em carros elétricos com design mais arrojado e atrativo para demover os clientes de continuarem a apostar nos SUV. Sobretudo porque estes últimos são mais poluentes e as fabricantes têm metas agressivas de emissões poluentes para cumprir.