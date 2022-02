Salário mínimo no Super Bock Group aumenta para os 775 euros

Os trabalhadores da Super Bock que recebem o salário mais baixo do grupo empresarial vão ter um aumento de 5,4% (40 euros), passando a receber 775 euros, foi anunciado esta quarta-feira pelo Super Bock Group.O Super Bock Group aumentou o seu salário mínimo dos atuais 735 euros para os 775 euros, ficando esta remuneração 10% acima do salário mínimo nacional que entrou em vigor em janeiro deste ano e que é de 705 euros.De acordo com um comunicado da Super Bock, o salário agora atualizado abrange 10% dos 1.250 trabalhadores do grupo, que tem um salário médio 60% superior ao salário médio nacional, que, segundo dados do INE, é de 1.098 euros.A empresa lembrou que nos últimos 10 anos atualizou sucessivamente o salário mais baixo do grupo, que cresceu dos 550 euros para os 775 euros ao longo deste período.