Salários na banca portuguesa pesam mais do que na Zona Euro

mais votado

suiriri

Há 55 minutos

NO MILLENIUM BCP,-Este Banco vai colocar à apreciação da Assembleia-Geral a 30 deste mês, uma proposta para o pagamento extraordinário de 4.920.236 euros para o fundo de pensões exclusivo dos membros da Comissão Executiva do banco. Esta proposta segue-se ao conhecimento da subida de 81,7% do valor das remunerações da Comissão Executiva face a 2016, justificada pela reposição dos salários dos gestores que sofreram um corte de cerca de 22% durante o periodo em que o banco recebeu ajuda estatal. O total bruto das suas remunerações atingiu 3.779 milhões de euros em 2017. Recorde-se que o banco no mesmo periodo e ao abrigo do Memorando de entendimento congelou e diminuiu rendimentos dos seus trabalhadores-os salários brutos superiores a mil euros sofreram cortes de 3% a 11%-, situação que ainda não foi totalmente reposta e reparada. Quanto ao Fundo de Pensões dos trabalhadores , cuja contribuição se encontra suspensa, não consta existir qualquer proposta de pagamento para apresentar na Ass