Salesforce aproveita visita de Macron aos EUA para anunciar investimento de 1,8 mil milhões em França

A empresa norte-americana de software anunciou hoje que irá investir 2,2 mil milhões de dólares (1.797 milhões de euros ao câmbio actual) na sua unidade em França nos próximos cinco anos.



A Salesforce é a mais recente empresa dos EUA a reforçar fortemente o investimento em França, naquilo a que os media norte-americanos chamam de "relação amorosa" da América empresarial com o presidente francês, Emmanuel Macron.



"No contexto da sua visita de Estado aos EUA, a Salesforce anunciou ao president Macron um investimento de mais de 2,2 mil milhões de dólares na unidade francesa da empresa nos próximos cinco anos", refere um comunicado da Salesforce.



A Salesforce refere que tem registado um forte crescimento no mercado francês e planeia aumentar de forma significativa o número de trabalhadores, escritórios e a capacidadade dos seus centros de dados em França.



A empresa de software segue os passos de outras multinacionais norte-americanas como a Google, Facebook e General Mills, que aumentaram significativamente os seus investimentos em terras gaulesas após a eleição de Macron, em Maio do ano passado.



Macron, um ex-banqueiro de investimento, tem pressionado para implementar reformas sociais e económicas para modernizar a economia francesa e tornar França mais atractiva para os investidores estrangeiros.



A agenda de Macron já resultou numa maior flexibilização das leis laborais – facilitando a contratação e os despedimentos - bem como a redução de impostos sobre o capital.



Recentemente, Macron anunciou um ambicioso plano de 1.500 milhões de euros para tornar França líder na Inteligência Artificial.



No ano passado, o número de projectos de investimento estrangeiro em França atingiu o valor mais elevado numa década, com os EUA a serem o principal país a investir na economia gaulesa.



A "veia reformista" de Macron, contudo, tem desgastado a sua imagem junto dos franceses. Ao fim de um ano no poder, Macron divide practicamente a meio a opinião pública francesa, com 52% dos franceses inquiridos numa sondagem para o Les Echos a considerarem a sua eleição uma "má escolha".