Salvador Caetano compra mais 1,8% da Toyota Caetano por 1,76 milhões

A Salvador Caetano comprou por 1,76 milhões de euros mais de 600 mil ações da Toyota Caetano, correspondentes a 1,8% do capital, no início desta semana. Após as aquisições, a Salvador Caetano passou a controlar 68,2% da Toyota Caetano.