Salvador Caetano vai produzir autocarros movidos a hidrogénio

A Caetano Bus, filial da Salvador Caetano Indústria que desenvolve e fabrica autocarros, vai produzir autocarros movidos a hidrogénio em parceria com a Toyota, foi anunciado esta quarta-feira, em Lisboa.





"Os autocarros a hidrogénio têm vantagens significativas em comparação com outros veículos de emissão zero, nomeadamente uma autonomia superior e um tempo de reabastecimento reduzido. Estes benefícios permitem que os autocarros movidos a pilha de combustível de hidrogénio possam operar em rotas mais longas e possibilitam uma maior utilização", acrescentou o responsável.



O presidente da Salvador Caetano Indústria, José Ramos, disse estar "muito orgulhoso por sermos a primeira empresa na Europa a beneficiar da tecnologia líder de pilha de combustível da Toyota. E é com satisfação que vamos demonstrar as nossas capacidades de excelência no desenvolvimento e fabrico de autocarros. Acreditamos que o hidrogénio é uma óptima solução para os autocarros com zero emissões".



O lançamento oficial do Projecto Fuel Cell Bus decorreu esta quarta feira em Lisboa, na presença do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, na sequência da passagem do Energy Observer por Lisboa, a primeira embarcação em todo o mundo movida a hidrogénio de forma autónoma, sem emissões de gases.



A Salvador Caetano produz veículos da Toyota desde 1971 e é o representante exclusivo da marca nipónica em Portugal. A parceria entre as duas empresas é agora alargada à Caetano Bus.

A empresa será a primeira na Europa a "beneficiar da tecnologia líder de pilha de combustível da Toyota (FCEV)", refere um comunicado da Caetano Bus. O primeiro autocarro com a nova tecnologia deverá sair da fábrica da Caetano Bus no final do próximo ano e destinar-se-á ao mercado europeu."O fornecimento dos nossos sistemas de pilha de combustível à CaetanoBus demonstra os muitos usos práticos e benefícios ambientais do hidrogénio para uma sociedade livre de carbono. Estamos realmente animados com a perspectiva de ver os primeiros autocarros do nosso parceiro automotivo de longa data nas estradas europeias", afirmou Johan van Zyl, Presidente e CEO da Toyota Motor Europe, citado no comunicado.