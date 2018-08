Samsung anuncia investimento que pode criar 700 mil empregos na Coreia do Sul

Kim Hong-Ji/Reuters

A sul-coreana Samsung vai investir 161 mil milhões de dólares (138 mil milhões de euros) no desenvolvimento de várias tecnologias e produtos, conta a Bloomberg. A medida também tem como objectivo apoiar o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, ao tentar dar um impulso à economia do país que está em desaceleração, com o desemprego a aumentar e, consecutivamente, com o consumo a diminuir.



O investimento vai ser executado ao longo dos três próximos anos e vai ser direccionado para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, do 5G entre outras tecnologias e produtos como cartões de memória. Quase três quartos do total do investimento serão aplicados no país de origem da tecnológica.



"A Samsung está cheia de dinheiro agora", disse à Bloomberg Kwon Sung-ryul, analista da DB Financial Investment em Seul. E acrescenta: "Há um lado político também, porque o governo está a pedir para [as empresas] criarem empregos e canalizarem os investimentos no próprio país".



Com este novo plano, anunciado depois do presidente da Samsung, Jay Y. Lee, se ter reunido com o ministro das Finanças, Kim Dong-yeon, numa fábrica em Seul, a empresa diz que pode vir a contratar directamente mais de 40 mil pessoas, enquanto o investimento que vai executar no país pode levar à criação de 700 mil novos empregos no geral.