Samsung apresenta o Galaxy Note9 com muitas novidades

A Samsung Electronics apresentou esta quinta-feira, 9 de Agosto, o mais recente membro da sua família premium Note: o Samsung Galaxy Note9.

O novo smartphone inclui uma S Pen com conectividade Bluetooth "e a câmara Samsung mais inteligente até à data", refere a empresa no comunicado de apresentação do produto.

Além disso, a bateria de 4.000mAh do Samsung Galaxy Note9, a maior de sempre num smartphone Galaxy, permite autonomia para um dia inteiro, para que o utilizador possa falar, enviar mensagens, jogar e ver filmes de manhã à noite, garante a empresa sul-coreana.

"O Note foi sempre a nossa montra de tecnologia premium e de inovação, e o Samsung Galaxy Note9 não é excepção. Foi concebido para disponibilizar um novo nível de performance, capacidades e inteligência – argumentos exigidos pelos utilizadores avançados dos dias de hoje", comentou DJ Koh, presidente e CEO da IT & Mobile Communications Division da Samsung.

Uma das apostas da empresa, com este novo modelo, é "guardar mais e apagar menos". Para isso, o Samsung Galaxy Note9 está disponível com duas opções de armazenamento interno – 128GB ou 512GB. Com suporte para um cartão microSD, o Samsung Galaxy Note9 pode disponibilizar, juntamente com um cartão de memória, 1 Terabyte para um descanso total quanto à capacidade de armazenamento disponível para guardar as suas fotos, vídeos e descarregar as suas aplicações preferidas.

Em matéria de velocidade e capacidade, o Note9 conta com "um processador de 10nm e suporte para as mais rápidas redes disponíveis no mercado (até 1.2 gigabits por segundo) para assegurar um stream e download sem quaisquer atrasos".

O novo smartphone inclui ainda o sistema de refrigeração Water Carbon Cooling –desenvolvido pela própria Samsung – e "um algoritmo de ajuste de performance baseado em inteligência artificial para garantir um desempenho potente mas estável".

Por outro lado, com a tecnologia Bluetooth de Baixa Energia (BLE – Bluetooth Low-Energy), a nova S Pen garante uma forma totalmente nova de utilizar o Samsung Galaxy Note. "Com apenas um clique, é possível tirar selfies e fotos de grupo, apresentar slides, fazer pausa na reprodução de vídeos e muito mais. Os developers podem até integrar a S Pen com uma das funcionalidades avançadas BLS nas suas aplicações", sublinha a empresa.

A câmara inteligente do Note9 identifica os elementos de uma fotografia, como um cenário ou uma pessoa, classificando automaticamente estes elementos e inserindo-os numa de 20 categorias (alimentos, montanha, pessoas, etc), optimizando instantaneamente a imagem com base nessa categoria.

Além disso, traz um detector de falhas: se a primeira foto não sair perfeita, o Note9 avisa os utilizadores para que possam tirar uma segunda foto sem perderem o momento. "Se a imagem não estiver focada, se alguém fechar os olhos, se a lente estiver suja, ou se a luz de fundo prejudicar de alguma forma a imagem é apresentada imediatamente uma notificação a informar o utilizador do erro".

Já o ecrã Super AMOLED Infinity de 6,4" garante uma experiência multimédia, sendo complementado por colunas estéreo da AKG e suportando tecnologia áudio Dolby Atmos.

"A qualidade de som e vídeo que o Samsung Galaxy Note9 apresenta é a melhor de sempre da Samsung. A experiência proporcionada pelo Samsung Galaxy Note9 é verdadeiramente cinematográfica, quer em termos de qualidade de imagem, quer em envolvência sonora. O YouTube considerou o Samsung Galaxy Note 9 como Signature Device capaz de garantir a melhor experiência de visualização de vídeos do YouTube", refere ainda a empresa.

O Note9 disponibiliza ainda uma experiência semelhante a um PC com o Samsung DeX. Os utilizadores podem trabalhar em apresentações, editar fotos e ver as suas séries preferidas no smartphone. Pode beneficiar do Samsung DeX através do Samsung DeX Cable com adaptadores HDMI.

"Quando ligado a um monitor, o Samsung Galaxy Note9 pode funcionar como um desktop virtual e servir até como um segundo ecrã totalmente funcional. Tire notas com a S Pen enquanto vê um vídeo, ou utilize o Samsung Galaxy Note9 como um trackpad para fazer arrastar e soltar (drag and drop), clicar com o botão direito ou utilizar várias janelas num monitor. Nunca foi tão fácil ser tão produtivo com um smartphone", garante a marca.

O Samsung Galaxy Note9 vai estar disponível a partir de 24 de Agosto em Portugal e contará com duas versões de armazenamento, 128GB e de 512GB, ambas disponíveis em duas cores: Preto Meia-Noite com S Pen preta, e ainda Azul Oceano com uma S Pen amarela.