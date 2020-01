Samsung apresenta seres humanos artificiais NEON na CES 2020

Na base das grandes promessas da Samsung está uma plataforma tecnológica que a empresa está a desenvolver, chamada CORE R3, que significa Realidade, Tempo Real e Responsivo, na sigla em inglês.





Usando redes neurais e outras técnicas de inteligência artificial, a CORE R3 foi equipada com informações sobre como a aparência dos seres humanos, a forma como se comportam e interagem e "pode criar computacionalmente uma realidade natural além do que a perceção normal pode distinguir", de acordo com o STAR Labs.





A Samsung fará demonstrações aos participantes da CES 2020 em Las Vegas durante esta semana.





"De viagem para a CES amanhã, e o código está finalmente a funcionar :) Pronto para a demonstração do CORE R3. Agora, ele pode criar autonomamente novas expressões, novos movimentos, novos diálogos (mesmo em hindi), completamente diferentes dos dados originais capturados", escreveu o responsável no Twitter.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd