Samsung já pensa no novo desdobrável apesar do Galaxy Fold ainda não ter saído

A gigante tecnológica sul coreana está a planear um novo telemóvel desdobrável no início do próximo ano, numa altura em que o lançamento do Samsung Fold, o primeiro do género da marca, ainda não aconteceu.

Os constantes problemas com o design do primeiro telemóvel desdobrável da marca, o Samsung Galaxy Fold, estão a motivar o adiamento do seu lançamento, que se prevê que aconteça ainda este mês. No entanto, a Samsung está já a planear lançar o seu sucessor, no início do próximo ano, segundo a Bloomberg.





Ainda não foram divulgados muitos pormenores, mas sabe-se que o novo aparelho será menor do que o anterior e terá 6.7 polegadas, que comparam com as 7.3 polegadas do Samsung Galaxy Fold. No entanto, à imagem do seu par também ele se desdobra para um tamanho compacto que cabe no bolso, disseram fontes próximas do assunto, à agência de notícias.