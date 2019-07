Santa Casa sem planos de reforçar investimento no Montepio

O provedor da Santa Casa revelou que está a ser preparado o plano de investimentos, mas não está contemplado qualquer reforço no capital do Montepio.

A Santa Casa não tem nenhum planos para reforçar a participação no capital do Montepio, disse esta terça-feira, 9 de julho, Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

"Estamos neste momento a ultimar o quadro de investimentos financeiros a apresentar ao Governo", revelou o responsável. Ainda assim, assegurou, "não está em cima da mesa qualquer investimento no Montepio". Edmundo Martinho ressalvou que a Santa Casa tem um bom relacionamento com a associação mutualista.



"Qualquer investimento apenas será feito após estar terminado o quadro de investimentos financeiros, que se encontra a ser ultimado, mas no Montepio um eventual investimento adicional será sempre simbólico", acrescentou.