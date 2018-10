Santander aumenta lucros em 13% até Setembro

O grupo liderado por Ana Botín aumentou os lucros em 13% nos primeiros nove meses do ano, para os 5.742 milhões de euros. Este resultado contou com o forte crescimento das receitas em vários mercados, incluindo Brasil, Espanha, México e Portugal.

O banco espanhol Santander, dono do Santander Totta, conseguiu aumentar os lucros em 13% nos primeiros nove meses do ano. Para este resultado, a actividade em Portugal contribuiu com 364 milhões de euros.

O maior banco de Espanha apresentou um aumento dos lucros para 5.742 milhões de euros até Setembro, à boleia do "forte crescimento das receitas em vários mercados, incluindo Brasil, Espanha, México e Portugal, em conjunto com a melhoria da qualidade do crédito", refere o Santander no comunicado enviado ao regulador esta quarta-feira, 31 de Outubro.