Santander avisa SEC do impacto do Brexit. Vai fechar balcões no Reino Unido

O Santander enviou ao regulador dos mercados dos Estados Unidos, a SEC, uma antevisão das consequências da saída do Reino Unido do bloco europeu. As previsões vêm acompanhadas de medidas como o fecho de balcões em terras de sua majestade.

O banco Santander já notificou a Securities Exchange Comission (SEC), o regulador dos mercados nos Estados Unidos, acerca das consequências que espera sofrer na sequência do abandono do Reino Unido da União Europeia, avançou o Expansión. Para se proteger do impacto, o banco vai fechar balcões.





Entre as antevisões do banco espanhol está uma maior instabilidade financeira e menor crescimento económico, acompanhado de aumentos na taxa de desemprego e na inflação no Reino Unido – o que deverá afectar negativamente a actividade da instituição neste território.