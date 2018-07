Santander deixa cair negócio do Popular com Allianz e fica com Aegon

O Santander deixou cair a parceria que o Banco Popular tinha com a Allianz e manteve a ligação à Aegon em Espanha. Esta é a conclusão das negociações do grupo presidido por Ana Botín (na foto) para a área seguradora.

"O Banco Santander comunica que alcançou um acordo com o Grupo Aegon em virtude do qual será o futuro sócio segurador do Banco Santander em Espanha para os negócios de seguros vida-risco e de vários ramos de seguros não vida, depois da integração do Banco Popular Espanhol no Banco Santander", revela o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Popular foi integrado no Santander no âmbito da resolução determinada no Verão do ano passado, pelo que ficou com os seus parceiros de negócios. A Allianz era a sócia do grupo Popular na área seguradora; a Aegon, do Santander.

Depois de um "processo em que participaram vários grupos seguradores", ganhou a Aegon. "Os termos finais e o perímetro sobre o qual terá efeito o acordo com a Aegon estão sujeitos a diversas condições e ao processo de cancelamento da aliança entre o Banco Popular o Grupo Allianz em Espanha, pelo que não é possível determinar, com certeza, neste momento, o resultado de tais operações", adianta ainda o comunicado do Santander.

A nota do grupo espanhol não aponta, contudo, quaisquer valores para o negócio fechado com a Aegon nem tão pouco o que terá de pagar à Allianz pelo fim da ligação ao Popular.



"Não obstante, o Banco Santander estima que o seu impacto combinado no rácio de capital CET1 e na conta de resultados do grupo não será significativo", continua o documento.