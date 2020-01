O presidente do Santander Totta garante que o banco não está estudar comprar a participação de Isabel dos Santos no EuroBic.





E reforçou: "Referindo o caso concreto do EuroBic, não estamos a olhar e não vamos olhar".



O responsável admite, por outro lado, que o caso Luanda Leaks tem um impacto negativo sobre a reputação da banca. "Naturalmente que não ajuda. A reputação do setor financeiro não é boa em Portugal, não é boa na Europa, não é boa no mundo. Desde 2008, isso é algo que não se tem conseguido melhorar. A banca está a demorar entrar no carril para construir esta reputação e naturalmente que este caso não ajuda", concluiu. Em causa está uma participação de 42,5%, detida por Isabel dos Santos no EuroBic, através da Santoro e da Finisantoro, que a empresária angolana colocou à venda depois de ser visada na investigação jornalística Luanda Leaks. Isabel dos Santos foi também constituída arguida pela Procuradoria-Geral da República angolana. EuroBic já terá recebido seis ofertas por esta participação , mas nenhuma delas partiu do Santander, garantiu Pedro Castro Almeida. "O Santander tem uma quota de mercado de 20% em Portugal. Se não estivesse a crescer 5% ou 6% ao ano e o capital fosse escasso, o grupo ponderaria mais aquisições. Não estamos interessados na aquisição de mais nenhum banco em Portugal", esclareceu.E reforçou: "Referindo o caso concreto do EuroBic, não estamos a olhar e não vamos olhar".O responsável admite, por outro lado, que o caso Luanda Leaks tem um impacto negativo sobre a reputação da banca. "Naturalmente que não ajuda. A reputação do setor financeiro não é boa em Portugal, não é boa na Europa, não é boa no mundo. Desde 2008, isso é algo que não se tem conseguido melhorar. A banca está a demorar entrar no carril para construir esta reputação e naturalmente que este caso não ajuda", concluiu.

O Santander não está interessado em adquirir a participação que Isabel dos Santos detém no EuroBic e que colocou à venda, na sequência do caso Luanda Leaks. A garantia é dada por Pedro Castro Almeida, presidente executivo do Santander Totta, que reconhece que este caso prejudica a reputação da banca."Não, não estamos a olhar e não estamos interessados", afirmou o responsável, questionado sobre o interesse em adquirir a participação do EuroBic, durante a apresentação de resultados anuais do Santander, que decorreu, esta quinta-feira, 30 de janeiro, em Lisboa.