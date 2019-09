Santander reconhece 1,5 mil milhões de euros de imparidades com negócio no Reino Unido

O espanhol Santander, o maior banco da Zona Euro por valor de mercado, anunciou, citado pela Bloomberg, que vai assumir uma imparidade de 1,5 mil milhões de euros nas suas contas do terceiro trimestre, uma vez que o Brexit e um "contexto regulatório desafiante" estão a encolher os lucros do seu negócio no Reino Unido.

Esta imparidade será assim incluída nas contas do terceiro trimestre, anunciou o banco espanhol em comunicado ao regulador do mercado de capitais.

Segundo o Santander, a inclusão desta imparidade nos resultados não afetará o common equity Tier 1 (CET1) – que constitui o capital de melhor qualidade da instituição.





O Santander UK, que é a quarta maior unidade do grupo bancário, tem enfrentado dificuldades com a crescente concorrência no mercado da concessão de crédito hipotecário mas também com as incertezas em torno da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) e com a "pesada regulação", sublinha a Bloomberg.

O banco espanhol anunciou também nesta terça-feira que irá distribuir um dividendo de 10 cêntimos por ação.

Recorde-se que o Banco Santander registou lucros de 3.231 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma queda de 14% face ao período homólogo de 2018, depois de ter constituído provisões de 814 milhões para custos de reestruturação.