O segmento empresarial já representa 46% da carteira de crédito do banco liderado por Vieira Monteiro.

Nas linhas protocoladas com as sociedades de garantia mútua, o banco alcançou, até final de Março, uma quota de mercado de 24,7%. Actualmente, o segmento empresarial já representa cerca de 46% da carteira de crédito do Santander Totta.

O Santander Totta, até Maio de 2018, já financiou operações no valor de 4,2 mil milhões de euros às pequenas e médias empresas através da linhas PME Investe, Crsecimento, Capitalizar e Capitalizar Mais.O banco liderado por Vieira Monteiro, em comunicado, afirma que reforçou a sua quota no financiamento às empresas, registando actualmente uma quota de 21% na produção de novo crédito."Num total de 12 linhas de crédito, o Santander surge em primeiro lugar em nove delas. É o caso da linha Capitalizar, em comercialização, com uma quota de mercado de 27%, tendo concedido até ao final de Maio 455 milhões em crédito", acrescenta a instituição financeira.