Santander Totta regista crescimento de 15% dos lucros para 264 milhões

A integração do Popular continua a impulsionar a margem financeira do Santander Totta, o que ajudou ao avanço do resultado líquido.

O Santander Totta verificou um crescimento de 15,2% dos lucros no primeiro semestre deste ano, o que reflecte uma subida de 15,2% em relação ao período homólogo, anunciou o banco esta quarta-feira, 1 de Agosto.





A margem financeira da instituição presidida por António Vieira Monteiro subiu 31,3% para os 444,1 milhões, ajudado pela integração do Popular Portugal.