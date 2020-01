Estes indicadores compensaram a quebra de 1,2% na margem financeira, que totalizou 857,6 milhões de euros. Esta diminuição acontece numa altura de taxas de juro em níveis historicamente baixas, um cenário que tem penalizado a margem financeira da maioria dos bancos.



Feitas as contas, o produto bancário acabou por crescer em 7% e totalizou 1.344 milhões de euros.



Também o volume total de crédito diminuiu ligeiramente, em 1%, para os 39.984 milhões de euros. Esta quebra fica a dever-se exclusivamente ao segmento de empresas, onde o volume de crédito caiu 3% para 17,6 mil milhões. O crédito a particulares aumentou em 0,7% e ascendeu a 21,7 mil milhões.



Já o rácio de exposições não rentáveis (NPE, na sigla em inglês) reduziu-se para 3,3%, contra os 4,2% registados no final de 2018. Esta redução acontece num ano em que o banco concentrou esforços na venda de crédito malprado, um fator que também motivou a quebra do volume de crédito concedido a empresas.



Quanto aos recursos de clientes, onde se incluem depósitos, fundos de investimento e seguros, houve uma subida de 6% para os 42,4 mil milhões de euros.



O rácio de common equity tier 1 subiu de 14% em 2018 para 15,2% no ano passado.

