Santander vai libertar 90 mil milhões para crédito com suspensão de dividendos

Ana Botín, presidente do Santander, revelou que a suspensão dos dividendos vai dar capacidade ao grupo para conceder crédito adicional de 90.000 milhões de euros.

A presidente do Santander, Ana Botín, revelou que a pandemia da covid-19, "que está a provocar uma crise económica global sem precedentes", vai obrigar a instituição financeira a rever as metas do plano estratégico apresentado há um ano. O anúncio foi durante a assembleia geral que o banco realizou esta sexta-feira, segundo o Expansion.





Na reunião que decorreu esta sexta-feira, Ana Botín aproveitou ainda para sublinhar que a recente decisão de cancelar o pagamento dos dividendos aos acionistas relativos aos exercícios de 2019 e 2020 vai aumentar a capacidade do grupo em ceder crédito a particulares e empresas. Esta medida tomada em circunstâncias "excecionais", vão permitir ao Santander ter 90.000 milhões de euros em crédito adicional, acrescentou a presidente do banco espanhol.