Kiyoshi Ota/Bloomberg

A SAP, empresa alemã de software, já está a sentir os benefícios da aposta na tecnologia de cloud. O aumento das vendas neste negócio é dado pela empresa como justificação para uma revisão em alta dos resultados esperados para 2018 e 2020.Esta quinta-feira, a SAP declarou que as encomendas para produtos cloud aceleraram mais no segundo trimestre do que nos primeiros três meses do ano. Para a empresa, esta é um forte indicativo do aumento de receitas.As subscrições para o serviço de cloud deverão pesar 29% do total das receitas da SAP em 2020, quando em 2017 contribuia apenas com 16%.Outro dos factores que deverá ajudar a SAP a prosperar é o contributo da Callidus Software, adquirida pela tecnológica alemã este ano. Este novo braço dedica-se a melhorar a relação com o consumidor, e foi o maior investimento da SAP em três anos: custou 2,4 mil milhões.A SAP está "a entrar numa fase de aceleração dos lucros depois de anos de investimentos", comenta um analista da