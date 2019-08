Saudi Aramco diz que está pronta para entrar em bolsa. Governo decide timing

A empresa mais lucrativa do mundo, a petrolífera Saudi Aramco, anunciou aos investidores que está pronta para entrar em bolsa – um passo que cabe agora ao Governo avaliar em que momento será dado.





"Basicamente, a empresa está pronta para a IPO. Agora o timing da IPo, isso é um assunto que diz respeito aos acionistas, e serão eles que o anunciarão dependendo da perceção de quando estarão reunidas as condições ótimas no mercado", declarou o responsável pelas finanças na petrolífera, Khalid al-Dabbagh.





A IPO da Saudi Aramco seria a maior de sempre nos mercados internacionais. Fontes envolvidas no processo revelaram antes, de acordo com a CNBC, que a operação deverá resvalar para 2020.





Esta vontade é reiterada no mesmo dia em que a Saudi Aramco revelou que os respetivos lucros deslizaram 12% no primeiro semestre, abalados por aumentos nos custos e pela queda nos preços do petróleo. A empresa revelou ainda que planeia comprar um quinto da indiana Reliance Refining, num esforço de diversificar as operações.