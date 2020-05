Saudi Aramco paga 17 mil milhões em dividendos apesar de queda nos lucros

A Saudi Aramco registou uma queda de 25% nos lucros do primeiro trimestre, com a petrolífera saudita a ser penalizada pela queda dos preços do petróleo, mas a cotada mais valiosa do mundo anunciou um dividendo em linha com o previsto.

A empresa vai pagar um dividendo de 18,75 mil milhões de dólares (17,3 mil milhões de euros) relativos aos primeiros três meses deste ano, período em que os lucros caíram 25% para 16,6 mil milhões de dólares (15,3 mil milhões de euros).

A Saudi Aramco vai assim pagar mais aos acionistas do que obteve em lucros, de forma a manter-se em linha com o compromisso assumido no IPO de pagar um dividendo anual de 75 mil milhões de dólares.

O Reino da Arábia Saudita é o grande beneficiado com esta política de dividendos generosa, já que controla 98% do capital da companhia. A Saudi Aramco, apesar de ter colocado em Bolsa apenas uma pequena parte do seu capital, protagonizou o maior IPO de sempre no final do ano passado.

Os dividendos da petrolífera estatal podem representar um forte ajuda numa altura em que a Arábia Saudita atravessa o pior período nas suas contas públicas em várias décadas.

A queda nos lucros do trimestre reflete a quebra acentuada nos preços do petróleo, sendo que na unidade de refinação a companhia registou mesmo prejuízos.

No comunicado com a apresentação de resultados a Saudi Aramco mantém a meta de investimento entre 20 e 30 mil milhões de dólares este ano, mas diz que o valor a gastar no próximo ano está em análise, devido sobretudo ao impacto da covid-19.