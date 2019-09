Segundo a apresentação da empresa aos investidores, este dividendo é uma base para pagamentos futuros ainda maiores. Em 2018, o dividendo da empresa tinha sido de 58 mil milhões de dólares.Ainda assim, a rentabilidade do dividendo será de 3,75% caso a empresa atinja o objetivo de conseguir uma avaliação de dois biliões de dólares na estreia em bolsa, o que a coloca acima de empresas como a Apple ou a Microsoft que conseguiram atingir um bilião de dólares.A Bloomberg escreve que esta é uma rentabilidade "decente" num mundo de taxas de juro baixas como o atual, mas é mais baixa do que oferecem empresas concorrentes como a Royal Dutch Shell (6,22%) e a Exxon Mobil Corp (4,9%). Face aos investidores em obrigações, os investidores em ações também não ficam com um rendimento muito mais elevado dado que a obrigação a dez anos da empresa rende 3%.A oferta pública inicial da Saudi Aramco - que foi atacada parcialmente por drones há duas semanas - faz parte da estratégia do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para estimular a economia saudita com mais milhões em capital para o fundo soberano do país.A concretizar-se, este poderá ser o maior IPO do mundo. Recorde-se que no ano passado a Arábia Saudita cancelou a oferta pública inicial. A apresentação da empresa também revela que o pagamento de impostos sobre a produção de petróleo será menor quando a cotação do petróleo estiver abaixo dos 70 dólares por barril e maior quando estiver acima.