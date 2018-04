Saudita Aramco nomeia primeira mulher para o conselho de administração

A saudita Aramco nomeou pela primeira vez uma mulher para o seu conselho de administração, um marco num país onde só recentemente as mulheres foram autorizadas a conduzir.

A Aramco nomeou uma mulher para o seu conselho de administração, algo inédito na história da empresa, anunciou a gigante petrolífera estatal da Arábia Saudita num comunicado divulgado domingo.





A Aramco nomeou mais quatro novos membros para o conselho de administração: os executivos norte-americanos Peter L. Cella e Andrew N. Liveris, anteriormente CEO na Chevron Philips Chemical e na DowDuPont, respectivamente; e os ministros sauditas das Finanças, Mohammed Al-Jadaan, e da Economia e Planeamento, Mohammed Al-Tuwaiiri.



A Aramco pretende brevemente entrar em bolsa.

A nomeação da norte-americana Lynn Laverty Elsenhans, ex-presidente e CEO da Sunoco entre 2008 e 2012, é vista como um marco histórico no reino saudita, onde existem muito poucas mulheres com cargos na administração de empresas.A Arábia Saudita é apontada, aliás, como um exemplo de países onde os direitos das mulheres são menos respeitados. Por exemplo, apenas a partir de Junho deste ano é que as mulheres sauditas poderão conduzir automóveis.