A reação da marca surge após o CEO da PHS, Hans Peter Schützinger, ter afirmado, na segunda-feira, que a possibilidade de integrar as duas marcas do grupo Volkswagen que estão fora da alçada da SIVA - a Seat e a Porsche - existe no "médio ou longo prazo". O responsável defendeu que "neste momento, o foco está nas marcas que representamos presentemente".



A Seat, que comercializa os seus veículos no mercado nacional através da Seat Portugal, detida a 100% pela Seat, insiste que existem "sinergias adicionais no âmbito das operações na Península Ibérica".



E, acrescenta, "Portugal é um mercado prioritário", frisando que "a marca está fortemente posicionada como a oitava mais vendida". A Seat dá ainda uma "bicada" na Volkswagen, indicando que a quota de mercado da fabricante espanhola é de 5%, sendo a "mais elevada entre as marcas do grupo VW".



A fabricante sediada em Espanha destaca ainda que "desde 2012 as vendas em Portugal quadruplicaram".

A Seat coloca completamente de parte a possibilidade de a sua operação em Portugal vir a ser integrada na SIVA, agora controlada pela Porsche Holding Salzburg (PHS), e sublinha que é a marca do grupo Volkswagen com maiores vendas no mercado português.Em comunicado, a Seat é peremptória: "Não existe nenhum plano para integrar a Seat Portugal sob o guarda-chuva da Porsche Holding a médio ou longo prazo".