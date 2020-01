E, sublinha a Seat, este é o primeiro modelo da marca "integralmente conectado". O compacto da marca espanhola conta ainda com diversos sistemas de assistência à condução.



A primeira geração do Leon, lançada em 1999, vendeu mais de meio milhão de unidades. A segunda geração, que chegou em 2005, representou 675 mil veículos. A terceira geração, introduzida em 2012, somou mais de um milhão de viaturas vendidas até ao final do ano passado.

A Seat apresentou esta terça-feira em Martorell (Barcelona) o novo Leon, a quarta geração do modelo mais popular da marca do grupo Volkswagen, e que representou um investimento de 1,1 mil milhões de euros.A nova geração do Leon apresenta uma gama de motorizações que incluem gasolina (TSI), diesel (TDI), gás natural comprimido (TGI), mild-hybrid (eTSI) e híbrido plug-in (eHybrid). A marca refere que a nova geração do Leon apresenta uma "forte evolução de design" face ao seu antecessor.