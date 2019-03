Seat com lucros de 294 milhões em 2018 vai lançar seis novos elétricos e híbridos

O lucro da empresa, depois de impostos, atingiu os 294 milhões de euros, mais 4,6% do que no ano anterior.

Os resultados de 2018 "foram alcançados graças à venda de 518.000 veículos, um 'record' nos 68 anos que tem a companhia", sublinhou o presidente da Seat, Luca de Meo, na apresentação dos resultados para 2018 da empresa que pertence ao Grupo Volkswagen.

A Seat produziu em 2018 na Autoeuropa, em Palmela, 19.588 viaturas do modelo "Alhambra" e vendeu 19.150 unidades em todo o mundo, uma diminuição de 41,5% em relação ao ano anterior, o que indica, como já foi anunciado, que o modelo vai ser descontinuado em breve.

Luca de Meo apresentou a "estratégia elétrica" da empresa que, até ao início de 2021, irá lançar seis modelos elétricos e híbridos 'plug-in' e desenvolver em Espanha uma nova plataforma para veículos elétricos.

Essa plataforma para montar veículos elétricos será desenvolvida na fábrica de Barcelona e poderá ser utilizada por todas as marcas do Grupo Volkswagen.

A nova plataforma tem como objetivo "desenvolver veículos elétricos acessíveis", com um preço de entrada abaixo dos 20.000 euros, até 2023.

O lucro operativo da empresa cresceu 93,2%, alcançando os 223 milhões de euros, enquanto o volume de negócios alcançou os 9.991 milhões de euros, 4,6% acima do resultado de 2017.

"Todos os registos estabeleceram novos recordes históricos", sublinhou a Seat em comunicado de imprensa, acrescentando que nos últimos cinco anos, a faturação da empresa cresceu 33%.

Em 2018, a empresa aplicou 1.223 milhões de euros, mais 27,1% do que no ano anterior, em investimentos e gastos com a investigação e desenvolvimento (I+D).

No ano passado, a SEAT exportou 80% do seu volume de negócios e manteve-se como a principal empresa industrial exportadora de Espanha, com cerca de 3% do valor total de exportações do país.

O maior mercado de vendas da empresa foi a Alemanha com 114.155 veículos comercializados (+11,8% em relação a 2017), seguido pela Espanha 107.688 (+13,3%), tendo vendido em Portugal 9.607 unidades (+16,7%).

A empresa prevê desenvolver nos próximos anos "uma estratégia de crescimento no norte de África" e pretende iniciar a sua atividade no Chile em 2019, bem como reforçar a presença na Colômbia.