Desde logo, as infraestruturas aeroportuárias, marítimas e rodoviárias, que têm de ser "geridas em três perspetivas": "melhorando as infraestruturas já existentes, capacitando os agentes que gerem estas infraestruturas e gerir de modo a trazer mais hóspedes, trabalhando com operadores aéreos para que tragam mais rotas para Portugal".



Em segundo lugar, a secretária de Estado do Turismo salientou o "esforço" que é necessário para que a estada média em Portugal, atualmente de 2,7 noites, aumente em breve.



O terceiro desafio é a capacidade de investimento, onde entram as melhorias no sistema fiscal. "É mais do que notório que as empresas, nesta altura, agudizam a nível fiscal. O ministro da economia tem referido, insistentemente, a necessidade, devidamente vertida no programa de Governo, de procedermos a um alívio fiscal", começou por dizer sobre este assunto.



"É especialmente importante, quer para as famílias, quer para os empresários, termos um sistema fiscal mais justo, que possa potenciar maior investimento na economia. Não é um desafio só do turismo, é um desafio transversal a toda a economia Mas não quero deixar de referir que este desafio será agarrado com toda a assertividade", acrescentou.



Rita Marques não especificou de que forma quer trazer maior justiça para o sistema fiscal.



O último desafio, concluiu, diz respeito aos recursos humanos. "O turismo é uma economia das vivências, das emoções, é um negócio de e para pessoas", sublinhou.

