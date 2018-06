Sector do papel vai de máximos em máximos

Altri, Navigator e Semapa continuam a dar cartas na bolsa. As acções continuam a subir e a renovar máximos históricos. Esta semana não foi excepção, com o sector a ser alvo de notas de análise por parte de casas de investimento.

O sector do papel continua a marcar novos recordes na bolsa nacional, com as três cotadas portuguesas a acumularem ganhos de, pelo menos, 32% este ano.

A cotada que mais sobe em 2018 é a Altri, acumulando uma subida de praticamente 71%, tendo atingindo um máximo histórico de 8,88 euros esta sexta-feira, 8 de Junho. Segue-se a Navigator, que acumula um ganho de 38,76% este ano, tendo também tocado em valores nunca antes vistos (5,92 euros).

Já a Semapa segue com uma subida anual de 32,6%, com o máximo a ser de 23,65 euros. Esta última cotada, apesar de ser a que regista a valorização mais ligeira, é a que goza de mais ganhos nos últimos anos. Esta empresa está a subir há sete anos consecutivos.

A contribuir para os ganhos das empresas está o ambiente que se vive no sector do papel mundial, mas não só.

Só esta semana houve três notas de análise emitidas para o sector do papel nacional. O BBVA foi o único que não alterou os preços-alvo ou as recomendações das cotadas. Já o BIG e o JB Capital melhoraram as suas análises.

Avaliações abaixo da cotação actual





Apesar das melhorias das casas de investimento, a verdade é que as cotadas nacionais estão a negociar em bolsa a um preço que supera estas avaliações.

No caso da Altri, o preço-alvo médio de quatro casas de investimento é de 6,74 euros, um valor que está 23,8% abaixo da actual cotação (8,84 euros). E isto já tendo em consideração a melhoria da avaliação do BIG, cujo preço-alvo passou de 4,78 euros para 6,36 euros, bem como da JB Capital – cujo "target" passou de 6,0 para 8,40 euros.

No que respeita à Navigator, o preço-alvo médio está nos 5,51 euros, menos 6,6% do que a actual cotação (5,90 euros). Tento também em conta que o BIG elevou a avaliação em quase 57% para 6,24 euros e o JB Capital subiu de 4,33 para 5,45 euros.

A Semapa viu o seu preço-alvo ser melhorado pelo JB Capital de 17,20 para 23,43 euros, o que também supera a cotação de fecho das acções (23,6 euros).

O sector do papel tem beneficiado de movimentos de consolidação no sector e do aumento dos preços do papel.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.