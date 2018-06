Seis destinos para quem quer viajar sozinha

Se ainda não sabe para onde ir de férias nem com quem, vá sozinha e desfrute de um destes destinos sugeridos pela Máxima.

Viajar com amigos é divertido, mas fazê-lo sozinha permite-lhe viver tudo de forma mais profunda, observando e reflectindo. Além disso, poderá definir todo o itinerário, aproveitando-o ao máximo. No ano passado, a Máxima reuniu, com a ajuda da Momondo, oito destinos para se viajar sozinho, aos quais adicionamos agora mais seis sugestões.

De Bordéus, em França, a Baños, no Equador, conheça as sugestões deste ano. Veja quais no site da Máxima.