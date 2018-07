"Sejam exigentes". Assina: Miguel Maya

Foram 1.865 palavras aquelas que Miguel Maya, após a aprovação do BCE para exercer as funções de CEO do Banco Comercial Português, decidiu enviar aos seus trabalhadores. Quis frisar que os cortes de custos ficaram para trás, ou, pelo menos, já não são uma prioridade. É preciso cumprir uma nova estratégia. O desenho tem já um nome: “mobilizar”.