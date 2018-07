EPA

A equipa francesa é a mais valiosa do torneio: supera os mil milhões.

Quatro selecções, três mil milhões de euros. É este o valor conjunto das quatro selecções que conseguiram chegar às meias -finais do campeonato do mundo de futebol que decorre na Rússia. Destas, a Croácia - que eliminou a equipa anfitriã do torneio nos penáltis depois de um empate a duas bolas - é a menos cara - no ranking de todas as selecções que participaram no mundial, os croatas ocupavam o décimo lugar em termos de valor de mercado dos seus jogadores, segundo estimativas do site Transfermarkt.A mais valiosa das selecções continua em jogo: a equipa francesa vale pouco mais de mil milhões e depois de ter eliminado o Uruguai com dois golos secos confirma o seu estatuto de grande candidata ao título.Segue-se Inglaterra, que é a quarta selecção mais cara de todas as que foram à Rússia: são 874 milhões de euros. Os ingleses derrotaram os suecos também por dois a zero.Em terceiro lugar, surge a Bélgica que conseguiu o feito de derrotar por duas bolas a uma o Brasil, equipa avaliada em 974 milhões de euros e uma das grandes apostas para vencedora do torneio. A Bélgica é a sexta equipa mais cara de todo o torneio.As meias finais vão decorrer esta semana. França tem encontro marcado com a vizinha Bélgica para esta terça-feira, às 19h. No dia seguinte, é a vez de Inglaterra e Croácia se defrontarem também à mesma hora. Ambos os jogos serão transmitidos pela RTP 1 e pela Sport TV.