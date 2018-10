Semapa, Navigator e Secil com novos chairman

Heinz-Peter Elstrodt, que tem trabalhado com a Semapa na transição e empresa familiar para profissional, vai ser o presidente do conselho de administração da holding depois da morte de Pedro Queiroz Pereira. O CEO continuará a ser João Castello Branco, que acumula com os cargos de chairman da Navigator e da Secil.