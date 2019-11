A contribuir para esta subida esteve uma combinação de vários fatores, como a melhoria dos resultados financeiros líquidos e a redução redução dos impostos sobre o rendimento em perto de 9,3 milhões de euros.



Entre janeiro e setembro, as suas duas joias - o papel e o cimento - tiveram contribuições díspares. Se por um lado, a Navigator contribuiu com 97,1 milhões de euros para os lucros do grupo, o que representou um recuo de 14,4% em termos homólogos; por outro, a cimenteira Secil () passou de prejuízos para um lucro de quase 17 milhões de euros até setembro deste ano.



A ETSA, uma empresa na área do ambiente que também faz parte do seu portfólio, gerou resultados de 2,3 milhões - uma melhoria de 78,2%.



Durante este ano, a Semapa desvalorizou perto de 4% e tem hoje um valor de mercado de 1.025 milhões de euros.



Os cinco analistas que cobrem a empresa portuguesa recomendam "comprar" ações da mesma. O banco de investimento que confere um potencial de subida maior das ações da Semapa é o CaixaBank BPI, com o analista Bruno Bessa a fixar o preço-alvo nos 25,65 euros por ação. A nota de "research" mais contida é a do Banco Santander com um preço-alvo de 13,14 euros.



Hoje, a JB Capital Markets atualizou a avaliação da Semapa, mas decidiu manter inalterado quer o preço-alvo (nos 20,80 euros), quer a recomendação ("comprar").

A Semapa, dona da papeleira Navigator e da cimenteira Secil, valoriza 2,44% para os 12,62 euros por ação, a reagir aos resultados trimestrais apresentados ontem.Após o fecho da última sessão, o conglomerado português anunciou lucros na ordem dos 112 milhões de euros, nos primeiros nove meses deste ano, o que traduz uma subida de 15%, face ao mesmo período do ano anterior.