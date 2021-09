Sentimento empresarial da economia alemã volta a cair em setembro

O sentimento empresarial da economia alemã voltou a cair em setembro, pelo terceiro mês consecutivo, com o índice do Ifo a descer para 98,8 pontos, contra 99,6 pontos em agosto. Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o instituto alemão Ifo afirma que "as empresas ficaram menos satisfeitas com os seus negócios atuais" e "também se mostraram mais céticas em relação aos próximos meses"."Os problemas na aquisição de matérias-primas e produtos intermédios estão a travar a economia alemã" e "o fabrico está a sofrer uma recessão de estrangulamento", adianta o ifo.Na indústria transformadora, o índice de clima empresarial caiu drasticamente, com as empresas "visivelmente menos satisfeitas" com os negócios atuais, indica o instituto, adiantando que as avaliações não tinham caído até agora desde março de 2020.O grande otimismo das expectativas da primavera passada evaporou-se quase completamente e as encomendas ainda estão relativamente elevadas, mas o volume das novas encomendas está a estabilizar.No setor dos serviços, o clima empresarial melhorou devido às expectativas sensivelmente mais confiantes das empresas, mas as avaliações da situação atual, no entanto, foram ligeiramente piores.No setor da hotelaria e turismo, voltou um certo otimismo depois do grande ceticismo do mês passado, mas, em contraste, as expectativas na logística deterioraram-se em paralelo com o fabrico.No comércio, o índice manteve-se quase inalterado, com as empresas "um pouco mais satisfeitas" com a situação atual, mas com o pessimismo relativamente aos próximos meses a crescer um pouco. A grande maioria das empresas relatou problemas de fornecimento com as encomendas.Na construção, o clima empresarial melhorou acentuadamente, com as avaliações da situação atual a subirem para o nível mais elevado desde março de 2020 e as expectativas também melhoraram consideravelmente.