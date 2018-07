Será fácil para a Juventus recuperar o investimento em Ronaldo?

O investimento que a Juventus vai realizar na contratação de Cristiano Ronaldo será provavelmente recuperado na totalidade, e até mesmo superado, com o retorno que irá obter ao longo dos quatro anos de contrato com o melhor jogador do mundo, disse ao Negócios o presidente do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), Daniel Sá.



"Numa primeira análise, será um investimento que terá um retorno que o permita recuperar na totalidade, ou até mesmo gerar um saldo positivo", indicou o especialista em marketing. "A Juventus quando decidiu avançar para a contratação tinha por certo um plano de negócio. Até porque, dada a sua idade, esta deverá ser a última transferência de Cristiano Ronaldo", explicou.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a Juventus irá gastar 145 milhões de euros com a transferência, dos quais 120 milhões a pagar ao Real Madrid e 25 milhões devido ao IVA. A este montante somam-se 20 milhões em comissões e os quase 230 milhões de euros relativos ao salário bruto do jogador durante quatro épocas. Tudo somado, a "factura" é de cerca de 395 milhões de euros.

O retorno para o clube italiano poderá vir de diversas fontes, nomeadamente vendas de merchandising, aumento de contratos publicitários, subida nos preços dos bilhetes, aumento de cachet em jogos particulares e também pelos ganhos adicionais na Liga dos Campeões fruto do rendimento desportivo do jogador, referiu Daniel Sá.

Ronaldo "vendeu" mais camisolas do que toda a Juventus

De acordo com dados compilados pela Deloitte, em 2017 a Juventus era o décimo clube de futebol com maiores receitas, facturando 405,7 milhões de euros, dos quais 114,4 milhões provinham da área comercial. A tabela era liderada pelo Manchester United, com receitas totais de 676,3 milhões de euros, seguindo-se o Real Madrid, com 674,6 milhões.

Parte destas receitas provêm da venda de camisolas e outros artigos relacionados com os jogadores. Em 2016, dos cerca de 1,3 milhões de camisolas vendidas pelo Real Madrid entre 40% e 50% eram do craque português. Ou seja, aproximadamente 580 mil camisolas. Este valor é superior às vendas médias anuais de camisolas da Juventus registadas entre 2011 e 2016, que se cifravam em 452 mil, segundo dados da PR Marketing. Desta forma, é expectável que as vendas de camisolas da "Vechia Signora" aumentem de forma significativa e que as camisolas de Cristiano Ronaldo estejam entre as mais populares.

Na loja oficial da Juventus, o preço das camisolas oficiais para a época 2018/19 é de 70 euros para crianças, 80 euros para mulheres e entre 90 e 130 euros para homens.

Juventus valoriza mais de 200 milhões em bolsa



Na última semana o valor de mercado da Juventus aumentou em mais de 200 milhões de euros, valendo actualmente quase 900 milhões de euros. A subida acumulada na semana é de 30%, num período marcado precisamente pelas notícias em torno da contratação de Cristiano Ronaldo.



Marca CR7 não sofre com mudança

Já o impacto da mudança de Madrid para Turim na "marca Cristiano Ronaldo", CR7, Daniel Sá acredita que não haverá uma perda de valor. "Provavelmente não irá evoluir tão depressa como ocorreria jogando no Real Madrid, mas não penso que o valor diminua, até deverá subir. Apenas mais lentamente", considerou.

"Cristiano Ronaldo é uma marca global. Os perto de 400 milhões de seguidores que tem nas diversas redes sociais não são maioritariamente do Real Madrid. E irá certamente ganhar seguidores entre os adeptos da Juventus", concluiu.