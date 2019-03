Sérgio Conceição renova com o FC Porto por mais uma época

O presidente do FC Porto anunciou que os dragões renovaram contrato com o treinador da equipa azul e branca por mais uma época. Isto significa que Sérgio Conceição fica com ligação contratual ao Porto até 2021.

O FC Porto renovou contrato com Sérgio Conceição por mais uma época, pelo que o treinador da equipa principal dos dragões vai ficar contratualmente ligado ao clube até ao final da época desportiva de 2020-21.

O acordo alcançado entre as partes foi anunciado pelo presidente portista Jorge Nuno Pinto da Costa numa conferência de imprensa conjunta com o técnico azul e branco. Conceição volta assim a renovar com os dragões depois de em maio do ano passado, já consagrado campeão nacional, renovou o vínculo contratual ao Porto por mais uma época, até 2020. ar ligados até junho de 2020.

Este anúncio surge na véspera do clássico que amanhã opõe Porto e Benfica e que tem lugar no Dragão e que assume caráter decisivo na medida em que os dragões seguem em primeiro no campeonato nacional com apenas um ponto de vantagem sobre as águias, isto já dentro do último terço da Primeira Liga.

Pinto da Costa garante que tudo não passa de uma coincidência. "Calhou amanhã ser o Benfica ser o adversário", atirou o presidente portista acrescentando que se o jogo de amanhã fosse contra qualquer outro clube este anúncio seria na mesma feito esta sexta-feira.

Por sua vez, Sérgio Conceição mostrou-se "muito feliz pela confiança" demonstrada por Pinto da Costa e assumiu ser "um orgulho e uma honra enorme" representar os dragões. Conceição revelou ainda ter dito ao presidente está disponível para continuar a liderar a equipa técnica azul e branca enquanto Pinto da Costa entender.

Depois de ter sido campeão na primeira época ao comando dos dragões, devolvendo o título ao FC Porto após um jejum de quatro anos, Sérgio Conceição segue na liderança do campeonato. Em 93 jogos oficiais disputados como treinador do Porto, Sérgio Conceição apresenta um salto amplamente positivo com 70 vitórias, 14 empates e nove derrotas.



(Notícia atualizada às 19:10)