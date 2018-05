Sérgio Conceição renova com o Porto até 2020

Ao Porto Canal, Sérgio Conceição abordou a

renovação de contrato





Pinto da Costa garantiu que a decisão estava há muito definida e lembrou não só o excelente trabalho protagonizado pelo técnico na última época mas também o seu portismo.

"Tinha mais um ano de contrato, não tinha qualquer tipo de stress. Obviamente que existiam rumores e houve uma ou outra abordagem , mas a minha prioridade passou sempre por representar este clube", citado pelo Record

com o FC Porto dizendo que foi surpreendido, até porque tinha mais um ano no vínculo com os dragões.