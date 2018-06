Serviço de “carsharing” eléctrico Emov alarga área em Lisboa

A Emov, serviço de "carsharing" eléctrico da PSA, vai alargar, já na próxima segunda-feira, 2 de Julho, a sua área de serviço dentro de Lisboa e lançar pacotes de minutos para os utilizadores, anunciou a empresa, que revelou também ter estabelecido uma parceria com a eCooltra, empresa de "scootersharing".





Para os clientes particulares, a Emov lança pacotes de minutos que podem ser adquiridos por via telefónica. Segundo a empresa, os pacotes de 100, 200 ou 400 minutos permitem poupanças de até 12 euros e colocam o preço mínimo por minuto em 18 cêntimos.



Adicionalmente, a Emov alia-se à eCooltra para iniciativas conjuntas, a realizar em Lisboa mas também em Madrid, oferecendo vantagens aos clientes de ambas as empresas no serviço complementar.



A Emov traçou um perfil do utilizador do "carsharing" em Lisboa. Este é maioritariamente masculino (86% dos utilizadores são homens) e a faixa etária que mais utiliza este serviço é a dos 36 aos 44 anos. A empresa assinala também que quase metade (43%) dos inquiridos indicaram que utilizam a Emov em substituição da viatura própria para efectuar trajectos no interior da cidade.



O director-geral da Emov, Fernando Izquierdo, refere, citado no comunicado, que a empresa está satisfeita com o lançamento da Emov em Lisboa. "Todos os dias mais pessoas optam por registar-se no serviço e deslocar-se pela cidade de forma sustentável e eficiente", afirma.

A partir de 2 de Julho, os clientes do Emov poderão terminar as suas viagens nos bairros de Campo de Ourique, Campolide e Sete Rios, alargando a área de serviço coberta pela empresa em Lisboa a 42 quilómetros quadrados, refere o comunicado.Adicionalmente, a Emov, que chegou a Lisboa em Abril deste ano, passa a disponibilizar contas empresariais, que permitem poupar 50% nos serviços de viatura com condutor e dispor de 150 veículos totalmente eléctricos.