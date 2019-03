Sete em cada 10 incentivos à compra de carros elétricos foram para empresas

Os incentivos concedidos pelo Estado para a aquisição de automóveis 100% elétricos têm sido aproveitados maioritariamente por empresas. Em 1.170 apoios atribuídos no ano passado 71% foram para empresas.

Os incentivos concedidos pelo Estado para a aquisição de automóveis 100% elétricos têm sido aproveitados maioritariamente por empresas, revela esta segunda-feira o Jornal de Notícias (JN). No ano passado foram atribuídos apoios no valor de 2.250 euros por veículo para a compra de 1.170 automóveis elétricos. Deste total, 71% beneficiaram empresas, o que corresponde a cerca de 831 viaturas.



As regras que vigoravam em 2018 definiam um apoio de 2.250 euros por automóvel e limitavam as candidaturas a cinco unidades para as empresas e a uma candidatura para os particulares.



Este ano, o Governo alterou as regras na concessão dos apoios. Assim, os particulares beneficiam de um incentivo de três mil euros e as empresas de 2.250 euros. Também o número de apoios a receber pelas empresas baixou de cinco para um máximo de quatro. Foi também fixado um limite de 62.500 euros no preço dos veículos que podem beneficiar dos apoios.



O número máximo de incentivos à compra de automóveis elétricos é de mil, podendo este número aumentar caso não sejam esgotadas as verbas previstas para os apoios à aquisição de motociclos ou ciclomotores elétricos e a bicicletas elétricas.



Os incentivos à compra de motociclos elétricos correspondem a 20% do custo do veículo, estando limitado a 400 euros. No caso das bicicletas elétricas, os apoios têm como limite os 250 euros.



Até este domingo, 10 de março, o Fundo Ambiental, entidade que gere o programa de incentivos, tinha recebido 404 candidaturas válidas de incentivos à compra de carros elétricos, uma candidatura para a aquisição de motociclo elétrico e 73 candidaturas para bicicletas elétricas.



De acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) foram vendidos 652 automóveis 100% elétricos em Portugal só no mês de janeiro.