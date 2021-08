Setembro é mês decisivo para reestruturação da TAP

Setembro será mês de avanços no plano de reestruturação da TAP. Para além de ficar concluído o despedimento coletivo em curso, a investigação de Bruxelas a este plano vai entrar numa nova fase, em que o Governo português será chamado a responder às dúvidas do mercado sobre as ajudas estatais concedidas à companhia aérea. Pode, ainda, entrar mais dinheiro nos cofres da empresa.

