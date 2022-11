Sétima edição arranca esta terça-feira com mais de 70 mil participantes

A sétima edição da Web Summit arranca esta terça-feira em Lisboa e prolonga-se até sexta-feira, contando este ano com mais de 70.000 participantes, 2.630 'startups' e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.O presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, disse recentemente à Lusa que este ano há "muitas coisas", desde "a escala", passando pela "venda [dos bilhetes que ficaram esgotados mais cedo do que nunca], há três semanas".Na edição deste ano a questão da cibersegurança vai estar em debate, já que continua a ser "um grande problema".Não apenas do ponto de vista de segurança individual, das palavras-chave de cada indivíduo e dos portáteis e dispositivos, "mas também a cibersegurança" a nível do país.Em termos de 'startup' portuguesas presentes no evento, "temos o maior número de sempre" e a participação do Brasil cresceu muito, afirmou Paddy Cosgrave.Relativamente às expectativas para esta edição, Cosgrave disse que vai ser "de longe a mais movimentada de todos os tempos", salientando que o espaço de expositores cresceu "60%", tal como aumentou "drasticamente" o espaço ao ar livre.Recordou que outros eventos no mundo acabaram, na sequência da pandemia, mas que a Web Summit está de volta mais ocupada do que nunca.A Web Summit é uma conferência anual de tecnologia, realizada em Lisboa desde 2016 e é considerada um dos maiores e mais importantes eventos de tecnologia do mundo.