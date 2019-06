Na quinta posição está a TAP, avaliada em 733 milhões de euros."Os setores da energia e do retalho são, portanto, aqueles que detêm as marcas mais valiosas em Portugal", conclui o estudo.



O setor bancário surge em sexto lugar com o BCP. O banco liderado por Miguel Maya está avaliado em 683 milhões de euros.



Já nos últimos lugares deste "top" está a Caixa Geral de Depósitos, Sonae, Mota Engil, Navigator e Delta.



"A publicação deste estudo é uma homenagem às marcas portuguesas. Em termos de resultados, podemos afirmar que a dimensão das maiores empresas portuguesas e a sua exposição a outros mercados, justificam os seus resultados. Em termos sectoriais, verificamos um predomínio das Utilities, Distribuição e Banca", afirma João Baluarte, partner da OnStrategy e responsável pelo estudo, no comunicado.

O setor da energia lidera a lista das marcas mais valiosas em Portugal. A EDP está no topo deste "ranking", seguida pela Galp Energia, de acordo com a conclusão de um estudo da OnStrategy.A consultora atribui um valor de 2.302 milhões de euros à EDP. "A empresa portuguesa de energia lidera o ranking, situando-se num nível robusto de força de marca. Este sucesso é fruto do seu posicionamento, reputação e presença no mercado, que por sua vez se traduz numa valorização do negócio da marca", refere a OnStrategy num comunicado.Em segundo lugar surge a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva, com um valor de 1.332 milhões de euros. Já em terceiro está a Jerónimo Martins, com 923 milhões, seguida pelo Pingo Doce, com um valor de 847 milhões de euros.