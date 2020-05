Sheik árabe deixa 500 trabalhadores sem salário em Portugal: “Sentimo-nos abandonados”

"Pagaram o salário de março em duas prestações, de 270 e 410 euros, não pagaram o de abril e nunca mais nos disseram nada – se iríamos para lay-off, como seria? Nada. E os que estão a trabalhar, a fazer a manutenção das instalações, encontram-se na mesma situação. Muitos até já rescindiram o contrato. Sentimo-nos completamente ao abandono".

Este é o testemunho de um dos cerca de 500 trabalhadores em Portugal do grupo hoteleiro de luxo JJW Hotels & Resorts, detido pelo sheik Mohamed Bin Issa Al Jaber, que detém no nosso país os hotéis de cinco estrelas Penina (em Alvor, Portimão) e Dona Filipa (em Vale do Lobo, Loulé), o Formosa Park (no Ancão) e os campos de golfe San Lorenzo e Pinheiros Altos, na Quinta do Lago (em Almancil, Loulé).

O Negócios confirmou a situação junto de outros trabalhadores do grupo. Contactada a diretora de recursos humanos da JJW Portugal, respondeu: "Não tenho nada para lhe dizer sobre esse sentido. Não sou obrigada a responder-lhe".

Já fonte oficial da JJW Portugal acabou por confirmar ao Negócios que o grupo tem o pagamento do salário de abril em atraso, mas que o mesmo deverá ser pago ainda esta semana.

"Toda a hotelaria fechou, pelo que os operadores não nos pagaram as estadias de fevereiro nem de março, o que criou problemas de tesouraria. Tivemos que recorrer ao acionista, que tem vindo a ‘chegar-se à frente’", afirmou.

Na semana passada, algumas dezenas de trabalhadores do grupo realizaram uma manifestação, na Quinta do Lago, à porta da residência de um dos filhos de Al Jaber.

De resto, a mesma fonte oficial da JJW Portugal garantiu que os campos de golfe do grupo na Quinta do Lago já "estão a funcionar" e que os hotéis Penina e Dona Filipa "vão reabrir nos dias 4 e 7 de junho", respetivamente, mantendo-se o Formosa Park "em obras de remodelação".

Entretanto, "para matar a fome a muitos deles", sinalizou um trabalhador do grupo ao Negócios, a cantina do Hotel Penina & Golf Resort continua a fornecer refeições aos seus trabalhadores.

Há alguns anos que a imprensa, nacional e internacional, tem vindo a reportar situações que atestam as dificuldades financeiras do JJW Hotels & Resorts, incluindo em França, onde o grupo colocou em lay-off os trabalhadores dos cinco hotéis que detém neste país.

Há meia dúzia de anos, Al Jaber foi considerado um dos homens mais ricos do mundo pela revista norte-americana Forbes, que avaliava a sua fortuna, nessa altura, em sete mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros).