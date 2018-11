Ben van Beurden, presidente da Shell, uma empresa petrolífera, aproveitou a intervenção no Web Summit para falar de confiança. A Shell já teve problemas, assumiu, nomeadamente em 2004 quando teve de reconhecer que as contas tinham sido manipuladas em particular nos dados que revelavam as reservas que tinham disponíveis."A honestidade é muito básica em relação à confiança", e garantir que as bases estão correctas é necessário: "pedir desculpa, aprender com isso e reparar os danos". Mas acrescentou: "pode parecer fácil, mas não é. Ainda estamos a aprender as lições. Ainda fazemos erros".

Para o responsável da Shell, para voltar a conquistar a confiança "temos de reflectir sinceramente sobre o que fazemos. E pedir desculpa e reparar o dano. E reflectir mais profundamente o que está errado na cultura da empresa".



Admitiu que a sua indústria foi, em tempos, acusada de falta de humildade e de arrogância, tal como as tecnológicas o são agora. "Demorou muito tempo a mudar isso", admitiu.



À audiência alertou-os para o facto de que "terão os vossos desafios éticos. O comportamento não ético é uma doença, e como tal pode ser tratada e inoculada. Mas é inaceitável".



No futuro, "as pessoas vão julgar os nossos comportamentos de hoje". E por isso aconselha: "dar todas as razões para o público confiar e nenhuma razão para desconfiar", sob pena "da sociedade nos deixar para trás".