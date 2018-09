SIBS avança com venda de até 49% do capital

Miguel Baltazar/Negócios

A SIBS continua à procura de um parceiro industrial que entre com uma posição minoritária no capital. Ao mesmo tempo, está compradora em mercados externos, para ganhar escala. Pelo meio está a lançar novas infra-estruturas de pagamento, sem esquecer as velhinhas ATM, que vão aumentar nos locais turísticos.

A empresa que gere a rede multibanco tem a correr desde Junho uma consulta ao mercado para vender uma participação de até 49% do seu capital. Vítor Bento, presidente do conselho de administração da SIBS, explicou num encontro, esta segunda-feira, com jornalistas que o objectivo mantém-se: identificar um parceiro estratégico, também da área dos sistemas de pagamentos. Até ao final do ano deverá haver novidades neste processo, que está a ser assessorado pelo Deutsche Bank.

O crescimento internacional é outro eixo da estratégia da SIBS, que já está presente em 10 mercados da Europa e África. Depois da compra da PayTel na Polónia, a empresa quer fazer outras aquisições, sobretudo no Leste da Europa. "Vamos continuar atentos a processos de consolidação", disse a presidente executiva, Madalena Cascais Tomé, que quer levar o peso do negócio internacional nas receitas de 9% para 15%, no espaço de cinco anos.

A SIBS tem vindo a investir no desenvolvimento de quatro novas infra-estruturas: pagamentos instantâneos, pagamento por telemóvel através de código QR nos terminais, serviços por API (Interface de Programação de Aplicações) e uma plataforma anti-fraude para responder ao cibercrime. "Estas plataformas podem ser utilizadas pelos bancos e outras entidades para criarem e disponibilizarem serviços", explicou a CEO.



Transferências em 10 segundos



Com os pagamentos instantâneos, por exemplo, será possível fazer uma transferência em apenas 10 segundos. Através das API, uma empresa vai poder fazer o pagamento imediato de uma mercadoria que acabou de receber.

A digitalização é o caminho. A presidente executiva revelou que o MBWay já conta com um milhão de utilizadores, o dobro do que registava no final de 2017. O objectivo é que as transacções de baixo valor continuem a migrar para esta solução. Disponibilizar soluções para o comércio electrónico e serviços anti-fraude são outras apostas.

As ATM também continuam a merecer a atenção da empresa. Até ao final do ano haverá 100 novas ATM Express em locais turísticos, numa resposta à expansão da Euronet. Um número que irá aumentar nos anos seguintes.

Com esta estratégia, a gestão da SIBS pretende passar de 3,3 mil milhões de transacções processadas por ano para 4 mil milhões dentro de cinco anos. As receitas deverão chegar aos 200 milhões de euros, mais 40 milhões do que no último ano.