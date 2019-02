SIBS lança plataforma que permite acesso a 95% das contas 

A SIBS lança, esta terça-feira, o SIBS API Market, a plataforma que vai permitir aos bancos nacionais e aos novos "players" a implementação das novas regras resultantes da diretiva de pagamentos, conhecida como PSD 2. Com esta ferramenta, as entidades poderão ter acesso a 95% das contas em Portugal.





"Lançamos hoje a SIBS API Market, a primeira plataforma nacional e a nível europeu, do que temos conhecimento" que permite a aplicação das novas regras nos serviços de pagamentos, revelou Madalena Cascais Tomé (na foto), CEO da SIBS, num evento com jornalistas. Nesta plataforma, estarão ligadas as 18 entidades financeiras de referência do mercado nacional.