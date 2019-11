SIC alarga distância para a TVI em outubro com "share" de 20%

No acumulado dos dez meses do ano a SIC apresenta um "share" de audiências de 18,9%, mais três pontos percentuais do que a TVI.

A SIC reforçou a liderança nas audiências de setembro, alargando a distância para a TVI para mais de 6 pontos percentuais, anunciou a estação de televisão da Impresa.

Em comunicado, a SIC diz terminou o mês de outubro a liderar com 20% de "share" contra 13,9% da TVI e 13% da RTP1. No mês passado o canal da Impresa aumentou a quota de audiências em 9 décimas, enquanto a TVI subiu uma décima e tem agora a RTP a menos de um ponto percentual de distância.

O resultado de outubro permitiu à SIC alargar a liderança no acumulado do ano. Nos primeiros 10 meses do ano tem um "share" de 18,9%, o que se situa três pontos percentuais acima da TVI (15,9%). O canal de televisão público tem um "share" de 12,3% nos primeiros nove meses do ano.

No que diz respeito ao "horário nobre", a SIC revela que "manteve em outubro a liderança em prime time, que conquistou no final de maio, atingindo o melhor resultado do ano com 23,1% de share contra 16,3% de share da TVI e 13,9% de share da RTP1".

Acrescenta que o "Jornal da Noite" foi o programa de informação mais visto em Portugal, de segunda a domingo, com 21,2% de "share", sendo que no período horário da manhã manteve a liderança e terminou o mês de outubro com 22% de "share".